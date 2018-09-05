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Фармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки

Украина построит фармацевтический завод в Узбекистане

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Сумма украинских инвестиций составит 10 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Украинское ПАО "Фармак" планирует построить фармацевтический завод в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
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Накануне председатель наблюдательного совета "Фармак" и посол Узбекистана на Украине согласовали строительство нового производства. Сумма украинских инвестиций составит 10 миллионов долларов.

"Новое производство расширит ассортимент лекарств, которые выпускаются в Узбекистане, снизит зависимость от импортного производства и создаст базу для дальнейшего расширения фармацевтического кластера", – подчеркнул посол Республики Узбекистан на Украине Алишер Абдуалиев.

В сообщении компании отмечается, что "Фармак" уже 15 лет работает на узбекском рынке и реализует в стране свыше 120 медицинских препаратов.

Теги:
фармацевтика, Узбекистан, Украина



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