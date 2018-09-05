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Автомобиль ГУВД Ташкента

В ГУВД Ташкента рассказали, что грозит автоледи с ребенком на коленях

© iibb.uz
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (36)
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Накануне в Сети распространилось видео, где девушка находится за рулем с ребенком на коленях и грызет семечки.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. ГУВД Ташкента сообщило, что занимается установлением личности женщины, которая стала героиней видеоролика, появившегося накануне в социальных сетях.

Женщина с ребенком на руках управляла автомобилем
Facebook / Тимур Руз
Лузгая семечки с ребенком на коленях: что автоледи устроила в Ташкенте

На кадрах женщина находится за рулем с ребенком на коленях и грызет семечки, выбрасывая очистки в окно. 

На вопрос водителя соседнего автомобиля, зачем она посадила малыша за руль, автоледи показала неприличный жест средним пальцем.

Как отмечает пресс-служба ГУВД, согласно ПДД, за несоблюдение правил перевозки автомобилистке грозит штраф в сумме одной второй минимального размера заработной платы. 

"Нельзя забывать, что самым уязвимым участником дорожно-транспортного происшествия всегда был и остается ребенок. При резком торможении водитель своим весом может придавить ребенка", - напоминают правоохранители.

Кроме того, инспекторы отмечают, что девушка была не пристегнута ремнем безопасности, за что также поплатится штрафом в сумме одной пятой минимального размера заработной платы.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (36)
Теги:
ПДД, ГУВД Ташкента, Ташкент



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