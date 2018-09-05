В ГУВД Ташкента рассказали, что грозит автоледи с ребенком на коленях

Накануне в Сети распространилось видео, где девушка находится за рулем с ребенком на коленях и грызет семечки.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. ГУВД Ташкента сообщило, что занимается установлением личности женщины, которая стала героиней видеоролика, появившегося накануне в социальных сетях.

Facebook / Тимур Руз Лузгая семечки с ребенком на коленях: что автоледи устроила в Ташкенте

На кадрах женщина находится за рулем с ребенком на коленях и грызет семечки, выбрасывая очистки в окно.

На вопрос водителя соседнего автомобиля, зачем она посадила малыша за руль, автоледи показала неприличный жест средним пальцем.

Как отмечает пресс-служба ГУВД, согласно ПДД, за несоблюдение правил перевозки автомобилистке грозит штраф в сумме одной второй минимального размера заработной платы.

"Нельзя забывать, что самым уязвимым участником дорожно-транспортного происшествия всегда был и остается ребенок. При резком торможении водитель своим весом может придавить ребенка", - напоминают правоохранители.

Кроме того, инспекторы отмечают, что девушка была не пристегнута ремнем безопасности, за что также поплатится штрафом в сумме одной пятой минимального размера заработной платы.