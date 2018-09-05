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Поезд перед отправлением

В Шахрисабзе изменен график движения поездов из-за форума "Маком-2018"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В среду и четверг отменяются два рейса высокоскоростного электропоезда сообщением Ташкент - Бухара - Ташкент.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Из-за проведения форума искусств "Маком-2018" в городе Шахрисабзе с 6 по 10 сентября меняется график движения пассажирских поездов, сообщают "Узбекские железные дороги".

Речь идет о поездах №55, №380, №393, №662, №679 до Самарканда, Карши, Зиевуддина и Галляарала.

"А также 5 и 6 сентября 2018 года отменяется два рейса высокоскоростного электропоезда №766/765 Аfrosiyob сообщением Ташкент - Бухара – Ташкент", - уточняется в сообщении.

Руководство просит пассажиров с этими билетами обратиться в железнодорожные кассы на вокзалах "Ташкент-Центральный", "Самарканд", "Каган" и "Навои" и переоформить билеты на другие поезда.

Кроме того, дополнительную информацию можно узнать по номеру 1005 Ташкентского справочного бюро.

Теги:
Графика, Шахрисабз, Поезд



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