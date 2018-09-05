Подарки и добрые слова: Артыкходжаев поздравил первоклашек из своей школы

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. И.о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев утром 5 сентября поздравил первоклассников школы, которую закончил сам, сообщает пресс-служба администрации.

Каждому ребенку он вручил подарок – планшет Samsung Galaxy Tab A, всего в первый класс в этом году пошли 216 детей.

Хокимият Ташкента

Хокимият Ташкента

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"Необычное волнение, доселе незнакомое ребенку, кажется, испытывал сегодня каждый первоклассник. Дух праздника в школе, торжественно-приподнятое настроение у всех присутствующих и даже замечательная сентябрьская погода – все соответствовало приподнятости духа и радости в глазах детей", - говорится в сообщении на сайте хокимията.

В среду в Узбекистане после длинных каникул начался учебный год. Старт перенесли в связи с длинными выходными в честь Дня независимости – с 31 августа по 4 сентября.