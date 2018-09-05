17:40 05 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Хоким Ташкента поздравил первоклассников 5 сентября

Подарки и добрые слова: Артыкходжаев поздравил первоклашек из своей школы

Хокимият Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
24202

Утром в среду исполняющий обязанности хокима посетил школу №169 Шайхантахурского района.

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. И.о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев утром 5 сентября поздравил первоклассников школы, которую закончил сам, сообщает пресс-служба администрации.

Каждому ребенку он вручил подарок – планшет Samsung Galaxy Tab A, всего в первый класс в этом году пошли 216 детей.

  • Учебный год в школах Узбекистана начался 5 сентября
    Хокимият Ташкента
  • Хоким Ташкента посетил родную школу
    Хокимият Ташкента
  • Хоким Ташкента вручил школьникам подарки
    Хокимият Ташкента
1 / 3
Хокимият Ташкента

"Необычное волнение, доселе незнакомое ребенку, кажется, испытывал сегодня каждый первоклассник. Дух праздника в школе, торжественно-приподнятое настроение у всех присутствующих и даже замечательная сентябрьская погода – все соответствовало приподнятости духа и радости в глазах детей", - говорится в сообщении на сайте хокимията.

В среду в Узбекистане после длинных каникул начался учебный год. Старт перенесли в связи с длинными выходными в честь Дня независимости – с 31 августа по 4 сентября.

Теги:
хоким, учебный год, школа



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рюмка водки, фото из архива
    Отдохнули не по-детски

    В МВД Азербайджана прокомментировали видеоролик, на котором дети курят и употребляют спиртное, произнося при этом тосты.

  • Молния
    Удар стихии

    За минувшие сутки в Гродненской области Беларуси удары молнии стали причиной семи пожаров, пострадали два жилых дома.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой
    Дружбе крепнуть!

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

  • Министерство Юстиции Армении
    Закон – не подарок

    Армянские чиновники теперь обязаны передавать в собственность государства полученные ими подарки дороже 155 долларов.

  • Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе, архивное фото
    Пятерка по географии

    Президент США Дональд Трамп, в отличие от других политиков, не путает Латвию и Литву, заявил посол республики в Соединенных Штатах.

  • Литовский политик Габриэлюс Ландсбергис
    Не надо так

    Литовские депутаты попросили руководство американской сети розничной торговли Walmart прекратить продажу футболок с символикой СССР.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Массовая свадьба в Южной Корее
Женятся все: в Южной Корее прошла массовая свадебная церемония
Когда партнер по танцу – дерево
Медвежий тверк: турист заснял косолапого во время забавного "танца"
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054