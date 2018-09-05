Инструкция по одежде: в Таджикистане женщинам запретили хиджабы и декольте

Министерство культуры республики выпустило книгу эскизов по нарядам для повседневной жизни, работы, выходных и праздничных дней.

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В Таджикистане выпустили инструкцию для женщин, указывающую, какую одежду надо носить в повседневной жизни и на работе, сообщает Sputnik.

Цель документа – пропаганда культуры национальных нарядов, он имеет рекомендательный характер. Также разработчики надеются на предотвращение фанатизма и поклонения чужим ценностям.

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Представительницам прекрасного пола не рекомендуют надевать одежду черного цвета, черные платки и хиджабы, а также европейскую одежду – мини-юбки, кофты и платья с декольте, топики и вещи из прозрачной ткани, уточняет Sputnik Таджикистан.

Кроме того, в общественных местах запрещается носить тапочки или галоши, домашнюю одежду, обтягивающие брюки и вещи из синтетики, потому что считается, что последние приносят вред здоровью.

Инструкция состоит из 11 частей и шести разделов, есть много советов для женщин, работающих в государственных структурах.