Узбекистан и Южная Корея будут вместе бороться с финансированием терроризма

Сотрудничество будет производиться в рамках деятельности по борьбе с отмыванием преступных доходов.

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана и подразделение финансовой разведки Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, сообщила в среду пресс-служба узбекистанского ведомства.

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По данным пресс-службы, документ был подписан в Сеуле в рамках шестого симпозиума Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег.

"Согласно документу, сотрудничество будет производиться в рамках деятельности по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма путем обмена информацией о подозрительных финансовых операциях и лицах, их осуществляющих", - говорится в сообщении.

Стороны также выразили готовность в дальнейшем расширении двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Южную Корею в ноябре 2017 года.

По данным ведомства, департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики подписаны документы по сотрудничеству в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с профильными структурами России, США, Китая, Японии, Индия, Турции и ряда других стран.