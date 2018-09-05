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Работающим пенсионерам в Узбекистане будут выплачивать полные пенсии

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Стимулирование граждан вводится в соответствии с проектом указом президента Узбекистана о дополнительных мерах, ранее этой категории узбекистанцев выплачивали только половину пенсии.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. С октября работающим пенсионерам будут выплачивать пенсии в полном размере, говорится в проекте указа президента.

Документ "О дополнительных мерах по повышению эффективности и социальной справедливости системы пенсионного обеспечения граждан" был размещен на портале Обсуждения нормативно-правовых документов РУ 5 сентября.

"Установить, что начиная с 1 октября 2018 года пенсии всем работающим пенсионерам выплачиваются в полном размере", - говорится в сообщении.

Ранее такие категории граждан получали только половину пенсионных выплат.

По предварительным подсчетам на выплаты потребуются дополнительные средства в размере 363 миллиардов сумов.

Ранее сообщалось о планах правительства Узбекистана по увеличению пенсий – с восьмикратного до десятикратного размера минимальной заработной платы. Власти планируют этого добиться при помощи предоставления надбавок в размере 10% от МРЗП за каждый год работы.

Теги:
президент, Узбекистан, пенсия



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