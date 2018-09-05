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Военнослужащие ВС Узбекистана

Центральное командование США провело тренинг для узбекских военных

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Шесть инструкторов CENTCOM и 14 военнослужащих Узбекистана поделились опытом ведения операций в горной местности, а также участвовали в отработке различных методов альпинистской подготовки.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Инструкторы Центрального командования США (CENTCOM) обменялись опытом ведения боевых действий в горной местности с военнослужащими Узбекистана на военном полигоне "Фориш" в Джизакской области.

"На горном полигоне "Фориш" Джизакской области Узбекистана сухопутные войска Центрального командования ВС США и представители вооруженных сил Узбекистана участвовали в обмене опытом в сфере ведения боевых операций в горной местности", - говорится в сообщении.

Тренинг стартовал в конце августа и длился пять дней с участием шести инструкторов CENTCOM и 14 военнослужащих Узбекистана. Они поделились опытом ведения операций в горной местности, а также участвовали в отработке различных методов альпинистской подготовки. В частности, в ходе тренинга были изучены различные методы восхождения и спуска, использование вспомогательных механических устройств, методы безопасной эвакуации пострадавших и устройство навесной переправы.

"Как американские, так и узбекские участники заявили, что обмен был очень информативен, и они очень заинтересованы в проведении подобных мероприятий в будущем", - добавили в дипмисси.

Военнослужащие РФ в Узбекистане
МО РФ
В учениях на полигоне "Фориш" участвуют около 400 военнослужащих
В октябре 2017 года после многолетнего перерыва на полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана успешно прошли российско-узбекские учения, где отрабатывались методы и навыки ликвидации незаконных вооруженных формирований в труднодоступной горной местности. В них были задействованы более 400 военнослужащих горно-стрелковой бригады Юго-Западного особого военного округа Минобороны Узбекистана и российского горного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Туве.

 




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