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Трактор на поле во время посева

Специалисты ФАО расскажут в Ташкенте о земледелии с минимальными затратами

© Flickr / tuchodi
Общество
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Метод почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия поможет фермерам минимизировать эрозию почв, восстановить деградированные земли и сократить использование дорогостоящей техники и удобрений.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В течение трех дней в Ташкенте будет проходить Международная конференция, посвященная развитию почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия.

Мероприятие организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Минсельхозом Узбекистана.

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В работе конференции принимают участие около 800 делегатов, среди которых ученые, специалисты в области сельского хозяйства и распространения знаний, преподаватели университетов, студенты, фермеры и лица, занимающиеся разработкой политики, из Австралии, Бразилии, Европы, Ближнего Востока и Центральной и Южной Азии.

Метод почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия практикуется на 12% всех пахотных земель в мире – а это намного выше, чем в Центральной Азии, страны этого региона имеют огромный потенциал.

Почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие, принятое в качестве стратегии производства и управления землепользованием, может способствовать достижению странами устойчивого сельского хозяйства.

Его основные принципы включают в себя минимизацию механического нарушения почв, поддержание постоянного покрытия биомассы и диверсификацию культур благодаря чему фермеры смогут повысить продуктивность на устойчивой и эффективной основе, минимизировать эрозию почв, восстановить деградированные земли и сократить использование дорогостоящей техники и удобрений.

"Процесс начался в 2012 году, когда ФАО со своими партнерами провела исследование состояния почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия в странах Центральной Азии", – сказал эксперт ФАО по растениеводству и защите растений Хафиз Муминджанов.

На основе этого исследования была разработана стратегия его продвижения на 2013-2030 годы, и начато осуществление нескольких проектов на страновом уровне. 

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На конференции будет рассмотрен вопрос о развитии почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия в регионе и определен потенциал для дальнейшего внедрения этой практики.

В пятницу участники конференции посетят фермерское хозяйство под Ташкентом, с тем, чтобы познакомиться с практиками возделывания культур и начать учебную подготовку методам инфильтрации воды, управления почвой и использования различных видов техники для нулевой обработки почвы.




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