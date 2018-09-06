В Казахстане одобрили поправки в договор с Узбекистаном о налогообложении

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг на пленарном заседании одобрили протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года, передает РИА Новости.

В заключении комитета палаты по финансам и бюджету отмечается, что целью протокола являются развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информацией и пересмотр отдельных положений соглашения на предмет налогообложения отдельных видов доходов.

"Протоколом предусмотрено изменение положений, направленных на предотвращение налоговых уклонений путем расширения обмена информацией, помощи в сборе налогов, уточнение положений статьи, определяющей критерии образования постоянного учреждения нерезидентом", - говорится в заключении.

Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и тем самым позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.