17:54 06 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Подпись документов

В Казахстане одобрили поправки в договор с Узбекистаном о налогообложении

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0

Страны пересмотрели отдельные положения соглашения на предмет налогообложения некоторых видов доходов.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг на пленарном заседании одобрили протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года, передает РИА Новости.

В заключении комитета палаты по финансам и бюджету отмечается, что целью протокола являются развитие сотрудничества налоговых служб обоих государств путем обмена информацией и пересмотр отдельных положений соглашения на предмет налогообложения отдельных видов доходов.

"Протоколом предусмотрено изменение положений, направленных на предотвращение налоговых уклонений путем расширения обмена информацией, помощи в сборе налогов, уточнение положений статьи, определяющей критерии образования постоянного учреждения нерезидентом", - говорится в заключении.

Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и тем самым позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.

Теги:
Налогообложение, Налоги, Узбекистан, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Жители села Фиолетово Мария Тимофеевна и Татьяна Ивановна
    Все Фиолетово

    Вдали от городских забот, на севере Армении расположена маленькая Россия. Как живет деревня Фиолетово, полностью заселенная молоканами?

  • Семечки на выставке российских товаров
    Русские идут!

    Два десятка российских предпринимателей приехали на ярмарку Riga Food 2018, чтобы представить свои товары.

  • Первый министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс
    Без денег от ЕС будет лучше

    Первый министр обороны Литвы рассказал, кто достоин поста президента и почему республика не могла быть донором всего СССР.

  • Уборка урожая яблок
    Уже перебор

    Хороший урожай яблок тревожит молдавских садоводов: сбыть фрукты сложно, а закупочные цены заметно упали.

  • Обложка ежегодника КАПО
    Очередной "шпион"

    В интернете появилась видеозапись задержания Полицией безопасности Эстонии подозреваемого в государственной измене офицера Сил обороны.

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Граница на замке

    Комитет госбезопасности Южной Осетии в августе задержал 56 нарушителей государственной границы республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

До сих пор в республике не существовало базового образовательного учреждения для подготовки журналистов
Традиции и инновации: в Ташкенте открыли первый Университет журналистики
Как американцы и французы старались играть в кок-бору — забавное видео
Уступили, но запомнились: как французы и американцы играли в кок-бору
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054