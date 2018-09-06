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Как делают автомобили GM Uzbekistan

"Узавтосаноат" поможет покупателям бороться с вымогательствами

© Новости Узбекистана
Общество
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Компания призывает пострадавших от недобросовестных работников обращаться в новый кол-центр.

ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Компания "Узавтосаноат" призывает клиентов к бдительности и советует обращаться только к официальным источникам предприятия, сообщает пресс-служба.

Она приводит номер телефона нового кол-центра (+99871) 141-77-77 и напоминает, что в случае вымогательств дополнительных средств можно локализовать проблему и решить ее в пользу покупателя.

"Большинство коррупционных схем этих "предприимчивых" людей удается выявить и прекратить в самом начале. В этом направлении компания полностью поддерживает и сотрудничает с Генпрокуратурой Узбекистана, а также благодарит активных добропорядочных и добросовестных граждан, которые вовремя сигнализируют о противоправных действиях на местах", - уточняется в сообщении.

Кроме того, руководство ведет тщательный анализ фейковых сообщений в соцсетях и обещает специальные бонусы для тех, кто вовремя сообщит о нарушениях.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Вымогательство, Узавтосаноат



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