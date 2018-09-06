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Сбор хлопка

Арипов пообещал достойные условия труда для сборщиков хлопка

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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За один килограмм собранного вручную хлопка будет выплачиваться от 650 до 1000 сумов.

ТАШКЕНТ, 6 - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе совещания в правительстве республики пообещал обеспечить сборщиков хлопка достойной оплатой труда и всеми необходимыми условиями проживания и питания.

Хлопок
© AFP 2018 / AAMIR QURESHI
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"Прежде в ходе хлопкоуборочного сезона сборщики не получали достойной платы за свой труд. Для них не создавались необходимые условия проживания и питания. В этом году таких недостатков допущено не будет", - цитирует главу кабмина Podrobno.uz

За одну тонну хлопка машинного сбора будет выплачиваться 400 тысяч сумов. За один килограмм собранного вручную хлопка на первом этапе, до выполнения 60 процентов обязательства договора контрактации, будет выплачиваться 650 сумов, на втором этапе, при выполнении от 60 до 80 процентов, – 850 сумов, на третьем этапе, при превышении 80 процентов, – 1000 сумов.

Вместе с тем в Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях, Касанском, Мубарекском, Нишанском, Касбинском районах Кашкадарьинской области, Кызырыкском и Музрабадском районах Сурхандарьинской области (кроме территорий, где действуют организации хлопково-текстильного производства) в целях дополнительного привлечения сборщиков к хлопкоуборочной страде за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства за каждый килограмм собранного вручную хлопка сборщикам будет дополнительно выплачиваться 150 сумов надбавки, а также 150 сумов на продукты питания – всего 300 сумов суточной надбавки наличными.

Хлопок-сырец
© AFP 2018 / NOAH SEELAM
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В этом году доходы от сбора хлопка не станут облагать налогом. Участники хлопкоуборочной страды будут полностью получать оплату за свой труд. Оплата труда будет производиться каждые пять дней, при необходимости – каждый день.

В этом году на сбор хлопка поедут свыше 26 тысяч отрядов, в которые будут привлечены свыше двух миллионов сборщиков. Любой желающий сможет принять участие в уборке хлопка за счет отпуска. При этом его прикрепят к определенному отряду, будет составлен трудовой договор, и он получит полную оплату за свой труд.

На совещании подчеркивалось, что привлечение к процессу сбора хлопка молодежи, не достигшей 18 лет, учащихся общеобразовательных школ и других образовательных учреждений, а также учителей и медицинских работников категорически запрещено.

Теги:
хлопок, Абдулла Арипов, Узбекистан



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