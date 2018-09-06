Корейцы внедрят электронную систему оплаты проезда в автобусах Ташкента

Предполагается, что в узбекской столице появится единый проездной для всех видов общественного транспорта.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Южнокорейская компания Korea Smart-cart Co. ltd намерена внедрить электронную систему оплаты проезда в общественном транспорте Ташкента. Об этом пишет пресс-служба хокимията города.

Накануне представители "Тошшахартрансхизмат" и южнокорейские партнеры провели переговоры по этому вопросу.

Предполагается, что в узбекской столице появится единый проездной для всех видов общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане появятся подвесные поезда из Китая. По мнению директора Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина, необходимо грамотно продумать логистику, чтобы человек смог без труда пересесть с автобуса или поезда на монорельс.