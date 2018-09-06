В Ташкенте откроется центр профилактики и лечения инсульта

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Ташкенте откроется Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр неврологии и инсульта. Об этом говорится в постановлении президента, опубликованном на портале norma.uz.

Новое медучреждение будет осуществлять профилактику, диагностику и лечение неврологических заболеваний.

Также структура займется научно-практическими исследованиями в области экспериментальной и клинической неврологии.

Организация создаст регистр страдающих инсультом, эпилепсией и другими распространенными неврологическими заболеваниями.

Кроме того, центр будет разрабатывать инновационные подходы к клеточной и генной терапии неврологических заболеваний, внедрять скрининговые исследования.