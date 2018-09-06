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Парк Сиэттла в Ташкенте

Парк Сиэттла в Ташкенте привели в порядок

Facebook/Общественный совет при хокимияте Ташкента
Общество
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За несколько лет без ухода парк - подарок американского города - побратима Ташкента пришел в запустение.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Парк Сиэттла на территории парка Бабура в Ташкенте восстановили совместными усилиями сотрудников госорганов и общественных организаций, сообщили в Общественном совете при хокимияте столицы Узбекистана.

За несколько лет без ухода парк - подарок американского города - побратима Ташкента пришел в запустение. Совместными усилиями представители различных организаций благоустроили его менее чем за 2 недели.

Парк Сиэттла в Ташкенте
Facebook/Общественный совет при хокимияте Ташкента
Парк Сиэттла в Ташкенте

В восстановлении парка участвовали представители Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры, Департамента туризма хокимията Ташкента, секретариата хокимията, протокольного отдела хокимията, общественного совета при хокимияте.

Общественный совет при хокимияте Ташкента
Пресс-служба хокимията Ташкента
Общественный совет при хокимияте Ташкента определился с составом
Напомним, общественный совет при хокимияте Ташкента появился в конце июня этого года по инициативе исполняющего обязанности хокима Джахонгира Артыкходжаева. Председателем стал предприниматель и сооснователь ряда компаний Хикмат Абдурахманов, в состав вошли пиар-менеджер Nestlé Uzbekistan Нигора Акилова, дипломат и советник Ассоциации международного бизнеса и технологий Кадыржан Юсупов, искусствовед и фотожурналист Хусниддин Ато, врач Улугбек Маджидов и представители других сфер и профессий. Всего в составе общественного совета 20 человек.




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