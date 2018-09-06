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Узбекские школьники

Прозрачность в образовании: директоров школ в Узбекистане выберут родители

© Министерство образования Узбекистана
Общество
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В школах создадут специальные советы, которые займутся регулированием работы руководителей учебных учреждений.

ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. В указе президента Узбекистана о мерах управления народным образованием родителям школьников дали возможность выбирать директора.

Кроме того, специальные советы, которые предполагается создать в ближайшее время, займутся регулированием работы руководителей и даже их снятием.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Одновременно с 1 октября предполагается упразднить попечительские советы в школах, а советы не будут иметь статус юридического лица.

В их состав примут не только самых активных родителей, но и выпускников, а также спонсоров.

Ранее сообщалось о другом новшестве в системе образования – теперь учителям-пенсионерам будут выплачивать пенсии в полном размере.

Улучшение материального стимулирования и социальной защиты для работников учреждений народного образования выделяется в подписанном вечером 5 сентября указе отдельным пунктом.

Теги:
Указ, Президент, Образование, школа



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