Прозрачность в образовании: директоров школ в Узбекистане выберут родители

В школах создадут специальные советы, которые займутся регулированием работы руководителей учебных учреждений.

ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. В указе президента Узбекистана о мерах управления народным образованием родителям школьников дали возможность выбирать директора.

Кроме того, специальные советы, которые предполагается создать в ближайшее время, займутся регулированием работы руководителей и даже их снятием.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев подписал указ о полной выплате пенсий учителям

Одновременно с 1 октября предполагается упразднить попечительские советы в школах, а советы не будут иметь статус юридического лица.

В их состав примут не только самых активных родителей, но и выпускников, а также спонсоров.

Ранее сообщалось о другом новшестве в системе образования – теперь учителям-пенсионерам будут выплачивать пенсии в полном размере.

Улучшение материального стимулирования и социальной защиты для работников учреждений народного образования выделяется в подписанном вечером 5 сентября указе отдельным пунктом.