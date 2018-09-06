В Ташкенте появятся автобусы MAN по цене 1,8 миллиарда сумов за штуку

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Один автобус большой вместимости MAN, производимый JV MAN Avto-Uzbekistan на мощностях под Самаркандом, обходится Ташкенту в 1,8 миллиарда сумов.
Кроме того, компания планирует закупить еще 30 междугородних автобусов MAN на общую сумму 56,3 миллиарда сумов, пишет Podrobno.uz.
Напомним, что в марте прошлого года "Тошшахартрансхизмат" и СП JV MAN Avto-Uzbekistan заключили договор на поставку 350 городских и междугородних автобусов в период с 2017 по 2019 годы. Также предприятие взяло на себя обязательства по мере поставки автобусов передать на безвозмездной основе "Тошшахартрансхизмат" технологическое оборудование, специальные инструменты, запасные части и специальную технику на 9,5 миллиарда сумов.
Легкий алюминиевый кузов позволил снизить нагрузку на дорожное покрытие столицы, продлевая срок эксплуатации автобусов. Кроме того, широкий и просторный салон, а также возможность различной компоновки сидений обеспечат достаточное пространство для перевозки до 90 пассажиров.