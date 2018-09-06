В Ташкенте появятся автобусы MAN по цене 1,8 миллиарда сумов за штуку

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Один автобус большой вместимости MAN, производимый JV MAN Avto-Uzbekistan на мощностях под Самаркандом, обходится Ташкенту в 1,8 миллиарда сумов.

© AP Photo / Ted S. Warren В сентябре MAN запустит производство кабин для грузовиков в Самарканде

Согласно документу, в этом году "Тошшахартрансхизмат" должна получить 80 городских автобусов большой вместимости MAN общей стоимостью свыше 150,9 миллиарда сумов.

Кроме того, компания планирует закупить еще 30 междугородних автобусов MAN на общую сумму 56,3 миллиарда сумов, пишет Podrobno.uz.

Напомним, что в марте прошлого года "Тошшахартрансхизмат" и СП JV MAN Avto-Uzbekistan заключили договор на поставку 350 городских и междугородних автобусов в период с 2017 по 2019 годы. Также предприятие взяло на себя обязательства по мере поставки автобусов передать на безвозмездной основе "Тошшахартрансхизмат" технологическое оборудование, специальные инструменты, запасные части и специальную технику на 9,5 миллиарда сумов.

Фото: пресс-служба компании MAN В Ташкент поставят 80 автобусов MAN с кондиционерами

В автобусах установлен двигатель мощностью в 310 лошадиных сил, который обеспечивает запас хода в 380 километров при полной заправке. Для удобства и безопасности пассажиров автобусы оснащены регулируемой системой пневмоподвески, электронной системой поддержания курсовой устойчивости, электронным контролем плавности движения.

Легкий алюминиевый кузов позволил снизить нагрузку на дорожное покрытие столицы, продлевая срок эксплуатации автобусов. Кроме того, широкий и просторный салон, а также возможность различной компоновки сидений обеспечат достаточное пространство для перевозки до 90 пассажиров.