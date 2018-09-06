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В Узбекистане открылась магистратура Вебстерского университета (США)

Вебстерский университет запустил магистерскую программу в Ташкенте

© podrobno.uz
Общество
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В этом году в американской магистратуре будут учиться 125 студентов.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков стартовала магистерская программа ТESL – "Преподавание английского как второго языка". Об этом пишет АН Podrobno.uz.

Студенты МГУ
© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
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Обучение будет осуществляться совместно с Вебстерским университетом.

В этом году подать документы на поступление мог любой выпускник-бакалавр вуза в Центральной Азии. В итоге 200 абитуриентов пожелали получить степень магистра, 125 из них прошли конкурсный отбор.

Обучение будет проходить в течение года.

Преподавать в Вебстерской магистратуре станут специалисты американского вуза и узбекские педагоги, прошедшие конкурс университета США.

В дальнейшем планируется открытие направлений образования по другим специальностям.

Также с января 2019 года Вебстерский университет начнет подготовку кадров по программе МВА в Ташкентском государственном университете информационных технологий. 

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Теги:
магистратура, Высшее образование, США, Узбекистан



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