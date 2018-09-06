Вебстерский университет запустил магистерскую программу в Ташкенте

В этом году в американской магистратуре будут учиться 125 студентов.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков стартовала магистерская программа ТESL – "Преподавание английского как второго языка". Об этом пишет АН Podrobno.uz.

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov Зачем Узбекистан переходит на систему трехлетнего обучения бакалавров

Обучение будет осуществляться совместно с Вебстерским университетом.

В этом году подать документы на поступление мог любой выпускник-бакалавр вуза в Центральной Азии. В итоге 200 абитуриентов пожелали получить степень магистра, 125 из них прошли конкурсный отбор.

Обучение будет проходить в течение года.

Преподавать в Вебстерской магистратуре станут специалисты американского вуза и узбекские педагоги, прошедшие конкурс университета США.

В дальнейшем планируется открытие направлений образования по другим специальностям.

Также с января 2019 года Вебстерский университет начнет подготовку кадров по программе МВА в Ташкентском государственном университете информационных технологий.