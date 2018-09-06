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В Узбекистане появится реестр запрещенных интернет-ресурсов

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Общество
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Выявлением сайтов, нарушающих требования законодательства, будет заниматься центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций на основе жалоб физических и юридических лиц.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Специальный реестр информационных интернет-ресурсов с запрещенным содержанием будет создан в Узбекистане, доступ пользователей к ним будет закрыт, сообщает в четверг Министерство юстиции страны.

"Постановлением правительства республики предусмотрено создание специального реестра информационных ресурсов с запрещенным содержанием, доступ пользователей к ним будет закрыт", - сообщает министерство в своем Telegram-канале.

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Выявлением сайтов, нарушающих требования законодательства, будет заниматься центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций на основе жалоб физических и юридических лиц. Затем эти ресурсы будут включены в реестр, после чего Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций страны ограничит доступ пользователей к ним.

В соответствии с законодательством, в список запрещенного контента входит порнография, информация экстремистского, террористического, сепаратистского, фундаменталистского характера, пропаганда межрелигиозной, межнациональной, межэтнической вражды, распространения наркотиков и психотропных веществ, разглашение государственной тайны.

Теги:
Интернет, Узбекистан



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