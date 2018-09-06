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Школьники в компьютерном клубе

В Узбекистане до конца 2021 года все школы получат доступ к интернету

© Sputnik / Алексей Бойцов
Общество
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Также у образовательных учреждений появятся электронные журналы.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Узбекистане до конца 2021 года все школы получат доступ к интернету со скоростью не менее 10 Мб/с.

Узбекские школьники
© Министерство образования Узбекистана
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Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на вице-премьера Азиза Абдухакимова.

Кроме того, Центр развития информационно-коммуникационных технологий в сфере народного образования запустит портал для оказания интерактивных образовательных услуг. На портале разместят электронную базу данных общеобразовательных учреждений, электронную систему учета посещаемости и успеваемости учащихся (электронный журнал, дневник и табель). 

Центр также займется внедрением идентификационных карт школьников (ID-карта, NFS метка и другое) с возможностью их интеграции с банковскими и другими системами.

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Теги:
Школа, Интернет, Узбекистан



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