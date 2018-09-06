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Девушки сидят на скамейке

ВОЗ назвала самые ленивые страны – кто лидирует в Центральной Азии

© pixabay.com
Общество
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В списке - Казахстан и Узбекистан, чуть лучше ситуация в России и Украине, всего к 2025 году физическая активность в мире может снизиться в среднем на 10%.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан и Казахстан, вошли в список стран с самыми малоподвижными жителями, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

Исследования проводились в 168 странах, и более трети населения в 55 из них оказались недостаточно физически активны.

В Центральной Азии, на Ближнем Востоке и Северной Африке 8% крайне малоподвижных людей, наименьшие показатели – в Иордании, наибольшие – в Кувейте.

Самые неленивые в мире страны, по данным ВОЗ – в Уганде и Мозамбике, в этих государствах только 6% граждан попадают под эти показатели, а в Кувейте и Саудовской Аравии, напротив, более 50% взрослого населения не ведут здоровый образ жизни.

"Всего к 2025 году физическая активность в мире может снизиться в среднем на 10%", - уточняется в документе.

В итоге эксперты считают ленивым каждого пятого человека в мире.

Теги:
Исследование и разработка, Центральная Азия, ВОЗ



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