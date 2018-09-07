Учеба онлайн: Мирзиёев разрешил вузам Узбекистана работать дистанционно

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Министерству высшего и среднего специального образования поручено до 1 октября разработать и утвердить положение о порядке осуществления дистанционного обучения в вузах республики.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением разрешил все высшим учебным заведениям страны, а также учреждениям послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации кадров внедрить дистанционные программы.

В 2017 году всего 9% абитуриентов поступили в высшие учебные заведения республики, около 27 тысяч студентов сделали свой выбор в пользу заграничных вузов. В связи с этим эксперты заявили о необходимости организации дистанционного образования в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что среди первоочередных задач - учредить Национальный открытый университет.