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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

Шерзод Кудбиев встретился с министром труда России в Москве

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Глава двух министерств обсудили вопросы трудовой миграции и демографии, защиты прав и повышения квалификации приезжих.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Министр труда Узбекистана Шерзод Курбиев в Москве провел переговоры с главой Минтруда России Максимом Топилиным, сообщает РИА Новости.

Представители сторон обсудили вопросы трудовой миграции и защиты прав приезжающих на заработки, повышение квалификации и развитие демографической политики, перспективы исследований в социально-трудовой сфере.

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Узбекистан и Россия в сентябре проведут в Москве заседание межправкомиссии

Кроме того, они остановились на стадиях работы над проектом Меморандума о сотрудничестве ведомств России и Узбекистана в социально-трудовой сфере.

Днем 7 сентября в российской столице также пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

В конце августа еще 16 уроженцев Узбекистана получили российское гражданство, они получили полные права в день принесения присяги.

Теги:
переговоры, Максим Топилин, министерство



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