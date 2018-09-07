Шерзод Кудбиев встретился с министром труда России в Москве

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Министр труда Узбекистана Шерзод Курбиев в Москве провел переговоры с главой Минтруда России Максимом Топилиным, сообщает РИА Новости.
Представители сторон обсудили вопросы трудовой миграции и защиты прав приезжающих на заработки, повышение квалификации и развитие демографической политики, перспективы исследований в социально-трудовой сфере.
Кроме того, они остановились на стадиях работы над проектом Меморандума о сотрудничестве ведомств России и Узбекистана в социально-трудовой сфере.
Днем 7 сентября в российской столице также пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.
В конце августа еще 16 уроженцев Узбекистана получили российское гражданство, они получили полные права в день принесения присяги.