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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Генпрокуратура станет регулировать контакты с группой финразведки "Эгмонт"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Группа "Эгмонт" - международная организация подразделений финансовой разведки, объединяющая свыше 130 финансовых разведок мира.

ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана будет координировать сотрудничество министерств и ведомств республики с Группой подразделений финансовой разведки "Эгмонт", соответствующее постановление правительства в пятницу опубликовано на сайте национальной базы законодательства страны.

Группа "Эгмонт" - международная организация подразделений финансовой разведки, объединяющая свыше 130 финансовых разведок мира.

"В качестве специального уполномоченного органа, ответственного за обеспечение обязательств Республики Узбекистан в рамках участия в деятельности Группе подразделений финансовой разведки "Эгмонт", выступает департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан", - говорится в тексте документа.

Правительство поручило всем профильным и заинтересованным министерствам и ведомствам обеспечивать указанный департамент необходимыми сведениями для выполнения обязательств Узбекистана в группе "Эгмонт". Департаменту также предоставлено право привлекать экспертов и формировать группы делегаций Узбекистана для участия в мероприятиях "Эгмонта".

Подпись документов
Pixabay
Узбекистан активизирует взаимодействие с финразведками СНГ и других стран

В мае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил "дорожную карту" по активизации взаимодействия с зарубежными финансовыми и налоговыми разведками, в частности, стран СНГ. Документ направлен на совершенствование деятельности вновь образованного департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики. Новый департамент преобразован из департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов, действовавшего в структуре ведомства с 2006 года.

Теги:
разведка, Генпрокуратура Узбекистана, Узбекистан



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