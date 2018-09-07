Узбекский плов вошел в десятку лучшей уличной еды по версии Guardian

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Британская газета The Guardian включила узбекский плов в список из 10 лучших уличных блюд.

Также в списке упоминаются французские блинчики, румынские пончики, непальские пельмени момо, мексиканская рыбная тилапия и свинина по традиционному бангкокскому рецепту.

"Где бы вы ни были в Узбекистане, плов всегда где-то рядом. Кажется, что вы все время неподалеку от гигантского казана – железной кастрюли, в котором его готовят на открытом огне. Основные ингредиенты – рис, мясо и овощи. Мой любимый сорт также содержит нут и изюм. Прогуливаясь по Центральному рынку в Ташкенте, мы получили приглашение разделить трапезу с группой дружелюбных рабочих, обедавших на длинной скамейке. Прекрасный пример гостеприимства", - пишет автор.

Плов – традиционное узбекское блюдо, в классическом варианте готовится из бараньего мяса с большим количеством специй.