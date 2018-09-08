10:43 08 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск

Из Красноярска запускают новый рейс до Узбекистана

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
Получить короткую ссылку
36 0 0

Рейсы в Фергану и обратно будут осуществляться по воскресеньям. Из Красноярска вылет в 14:30, из Ферганы - в 17:00. Время в пути составит 3,5 часа. Стоимость перелёта в одну сторону — от 15 тысяч 200 рублей.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Авиакомпания "ИрАэро" открыла продажу билетов на новое регулярное направление "Красноярск-Фергана".

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, полеты будут выполняться с 7 октября 2018 года по 24 марта 2019 года на воздушном судне Sukhoi SuperJet 100.

Рейсы в Фергану и обратно будут осуществляться по воскресеньям. Из Красноярска вылет в 14:30, из Ферганы - в 17:00. Время в пути составит 3,5 часа.

Стоимость перелёта в одну сторону — от 15 тысяч 200 рублей.

По словам генерального директора Международного аэропорта «Красноярск» Андрея Метцлера, аэропорт стремится расширять географию полетов, открывая направления, востребованные пассажирами.

Самолеты в аэропорту
© Sputnik / Александр Кряжев
В Узбекистан будет летать больше зарубежных авиакомпаний

"Фергана станет вторым, после Ташкента, городом Узбекистана, с которым Красноярск свяжет прямой регулярный маршрут", - подчеркнул он.

В осенне-зимнем расписании планируется запускать прямые рейса в страны СНГ и дальнего зарубежья.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Пять котят, фото из архива
    Кто сказал "мяу"?

    В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

  • Ремонтные работы в Республиканской детской больнице
    Впервые после войны

    В Республиканской детской больнице в Сухуме начался ремонт – восстановительные работы здесь не проводились со времен войны 1992-1993 годов.

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международный турнир по курашу в Ташкенте
Кураш на кураже: в Ташкенте прошел турнир на призы президента
Горячие танцы: как зажигает андижанский ансамбль
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054