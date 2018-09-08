Из Красноярска запускают новый рейс до Узбекистана

Рейсы в Фергану и обратно будут осуществляться по воскресеньям. Из Красноярска вылет в 14:30, из Ферганы - в 17:00. Время в пути составит 3,5 часа. Стоимость перелёта в одну сторону — от 15 тысяч 200 рублей.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Авиакомпания "ИрАэро" открыла продажу билетов на новое регулярное направление "Красноярск-Фергана".

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, полеты будут выполняться с 7 октября 2018 года по 24 марта 2019 года на воздушном судне Sukhoi SuperJet 100.

Рейсы в Фергану и обратно будут осуществляться по воскресеньям. Из Красноярска вылет в 14:30, из Ферганы - в 17:00. Время в пути составит 3,5 часа.

Стоимость перелёта в одну сторону — от 15 тысяч 200 рублей.

По словам генерального директора Международного аэропорта «Красноярск» Андрея Метцлера, аэропорт стремится расширять географию полетов, открывая направления, востребованные пассажирами.

© Sputnik / Александр Кряжев В Узбекистан будет летать больше зарубежных авиакомпаний

"Фергана станет вторым, после Ташкента, городом Узбекистана, с которым Красноярск свяжет прямой регулярный маршрут", - подчеркнул он.

В осенне-зимнем расписании планируется запускать прямые рейса в страны СНГ и дальнего зарубежья.