"Узбекистон хаво йуллари" назвали самой пунктуальной авиакомпанией

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана определил самые пунктуальные авиакомпании, совершающие рейсы в Казахстан.
В первом полугодии 2018 года среди иностранных авиакомпаний, на регулярной основе выполняющих рейсы в аэропорты Алматы и Астаны, наилучшие показатели регулярности полетов продемонстрировала компания "Узбекистон хаво йуллари" (Узбекистан). Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
На второй строчке рейтинга разместилась авикомпания Wizz Air (Венгрия) и LOT Polish Airlines (Польша).
Отмечается, что НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполнила 94% рейсов без задержек (всего за указанный период было выполнено 266 рейсов).
Лидерами в рейтинге пунктуальности среди иностранных авиакомпаний, совершивших более 100 рейсов за 6 месяцев текущего года, стали:
"Узбекистон хаво йуллари" (Узбекистан).
Turkish Airlines (Турция).
"Сибирь" (Россия).
Air Arabia (ОАЭ).
Fly Dubai (ОАЭ).