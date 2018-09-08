"Узбекистон хаво йуллари" назвали самой пунктуальной авиакомпанией

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана определил самые пунктуальные авиакомпании, совершающие рейсы в Казахстан.

В первом полугодии 2018 года среди иностранных авиакомпаний, на регулярной основе выполняющих рейсы в аэропорты Алматы и Астаны, наилучшие показатели регулярности полетов продемонстрировала компания "Узбекистон хаво йуллари" (Узбекистан). Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

На второй строчке рейтинга разместилась авикомпания Wizz Air (Венгрия) и LOT Polish Airlines (Польша).

Отмечается, что НАК "Узбекистон хаво йуллари" выполнила 94% рейсов без задержек (всего за указанный период было выполнено 266 рейсов).

Лидерами в рейтинге пунктуальности среди иностранных авиакомпаний, совершивших более 100 рейсов за 6 месяцев текущего года, стали:

"Узбекистон хаво йуллари" (Узбекистан).

Turkish Airlines (Турция).

"Сибирь" (Россия).

Air Arabia (ОАЭ).

Fly Dubai (ОАЭ).