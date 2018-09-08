У вас будет ребенок: как мужчине в Казахстане диагностировали беременность

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Курьезный случай произошел с одним из пациентов районной больницы в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Мужчина обратился в больницу с жалобой на боли в животе. Его осмотрел врач и выдал заключение, согласно которому пациент… беременный. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местные СМИ.

Врач-нефролог городского Амбулаторного центра указал, что живот пациента увеличен "согласно срокам беременности", а также выяснил, что тот ощущает "шевеления плода".

В поставленный диагноз мужчина и его семья вчитались уже дома.

В настоящее время данным инцидентом занялось Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области.