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У вас будет ребенок: как мужчине в Казахстане диагностировали беременность

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Помимо увеличенного из-за беременности живота врач обнаружил у мужчины "шевеление плода".

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Курьезный случай произошел с одним из пациентов районной больницы в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Мужчина обратился в больницу с жалобой на боли в животе. Его осмотрел врач и выдал заключение, согласно которому пациент… беременный. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местные СМИ.

Беременная, архивное фото
CC0 / Pixabay
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Врач-нефролог городского Амбулаторного центра указал, что живот пациента увеличен "согласно срокам беременности", а также выяснил, что тот ощущает "шевеления плода".

В поставленный диагноз мужчина и его семья вчитались уже дома.

В настоящее время данным инцидентом занялось Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области.




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