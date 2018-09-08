В центре Ташкента перекроют улицы из-за марафона

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. В связи с проведением "Марафона Независимости" 9 сентября 2018 года дороги от стадиона "Пахтакор" до улицы Нукус будут закрыты.
Об этом сообщает пресс-служба хокимията столицы.
Движение будет ограничено с 9:00 до 13:00.
Ограничение затронет следующие улицы:
ул. Глинка – от ул. Шота Руставели до ул. Нукусская,
ул. Нукусская – от ул. Абдуллы Каххара до ул. Абдуллы Кадыри,
ул. Абдуллы Кадыри – от ул. Нукусская до ул. Абай,
ул. Абай – от ул. Абдуллы Кадыри до ул. Алмазарская,
ул. Алмазарская – от ул. Абай до ул. Ислама Каримова,
ул. Ислама Каримова – от ул. Алмазарская до ул. Шарафа Рашидова.