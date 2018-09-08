В центре Ташкента перекроют улицы из-за марафона

Спортивное мероприятие проводится в рамках празднования Дня независимости республики, продлится оно с 9:00 до 13:00.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. В связи с проведением "Марафона Независимости" 9 сентября 2018 года дороги от стадиона "Пахтакор" до улицы Нукус будут закрыты.

Об этом сообщает пресс-служба хокимията столицы.

Движение будет ограничено с 9:00 до 13:00.

Ограничение затронет следующие улицы:

ул. Глинка – от ул. Шота Руставели до ул. Нукусская,

ул. Нукусская – от ул. Абдуллы Каххара до ул. Абдуллы Кадыри,

ул. Абдуллы Кадыри – от ул. Нукусская до ул. Абай,

ул. Абай – от ул. Абдуллы Кадыри до ул. Алмазарская,

ул. Алмазарская – от ул. Абай до ул. Ислама Каримова,

ул. Ислама Каримова – от ул. Алмазарская до ул. Шарафа Рашидова.