Во всех домах Узбекистана могут внедрить "Электронную карту жителя"

Система даст возможность гражданам получить информацию о квартире, товариществе частных собственников и начислениях за эксплуатационные расходы.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. На портале проектов нормативно-правовых актов Узбекистана обсуждают постановление президента о внедрении в многоквартирных домах "Электронной карты жителя".

Система позволит гражданам вовремя получать информацию о квартире, решениях товариществ частных собственников и начислениях за эксплуатационные расходы.

"Одобрить предложения Министерства жилищно-коммунального обслуживания, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по обязательному подключению к Системе учета каждого многоквартирного дома в республике", - говорится в документе.

Кто станет частным оператором-инвестором – определят на конкурсной основе, планируется провести тендер. Этой компании будут выплачивать 2% комиссии.