21:37 08 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Рабочий устанавливает радиатор отопления в подъезде жилого дома

Во всех домах Узбекистана могут внедрить "Электронную карту жителя"

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
75220

Система даст возможность гражданам получить информацию о квартире, товариществе частных собственников и начислениях за эксплуатационные расходы.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. На портале проектов нормативно-правовых актов Узбекистана обсуждают постановление президента о внедрении в многоквартирных домах "Электронной карты жителя".

Система позволит гражданам вовремя получать информацию о квартире, решениях товариществ частных собственников и начислениях за эксплуатационные расходы.

"Одобрить предложения Министерства жилищно-коммунального обслуживания, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по  обязательному подключению к Системе учета каждого многоквартирного дома в республике", - говорится в документе.

Кто станет частным оператором-инвестором – определят на конкурсной основе, планируется провести тендер. Этой компании будут выплачивать 2% комиссии.

Теги:
карта, Жилищно-коммунальное хозяйство, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Пять котят, фото из архива
    Кто сказал "мяу"?

    В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

  • Ремонтные работы в Республиканской детской больнице
    Впервые после войны

    В Республиканской детской больнице в Сухуме начался ремонт – восстановительные работы здесь не проводились со времен войны 1992-1993 годов.

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международный турнир по курашу в Ташкенте
Кураш на кураже: в Ташкенте прошел турнир на призы президента
Как дожить до 118 лет: жительница Боливии раскрывает секрет
Удивительные способности человеческого мозга

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054