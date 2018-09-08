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Акция GM Uzbekistan Автосалон под открытым небом

"Автосалоны под открытым небом" появились во всех регионах Узбекистана

GM Uzbekistan
Общество
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41721

На продажу выставлено около 700  автомобилей Spark, Cobalt и Lacetti, покупатели получают велосипед в подарок.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Программа монополиста "Автосалоны под открытым небом" по продаже автомобилей GM Uzbekistan запущена во всех регионах республики, сообщает пресс-служба компании.

Приобрести машину теперь можно за 45 минут, всем покупателям вручат в подарок велосипеды, также им предлагают прохладительные напитки и угощения. На продажу выставлены около 700 автомобилей Spark, Cobalt и Lacetti.

Точки продаж GM Uzbekistan под открытым небом
Пресс-служба автопроизводителя
Точки продаж GM Uzbekistan под открытым небом

Ранее сообщалось, что клиенты автосалонов по-разному отнеслись к нововведениям. Многих не устраивает ассортимент автомобилей, в нем не хватает популярных марок Damas и Malibu.Однако главная претензия – к ценам. По словам узбекистанцев, в Таджикистане машины можно купить в несколько раз дешевле.

В перспективе руководство не исключает понижения цен и работает над этим.

Первая такая точка открылась в Сергелийском районе Ташкента на прошлой неделе.

Теги:
Узбекистан, Велосипеды, GM Uzbekistan



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