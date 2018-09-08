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Узбекские школьники

Узбекистанских школьников научит основам нейрофизиологии робот из России

© Министерство образования Узбекистана
Общество
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Специальная установка измеряет сигнал под названием "Б-300", при просмотре картинки у зрителя складывается уникальный для каждого изображения образ.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. В Ташкенте проходит последний день встреч исполняющего обязанности хокима Джахонгира Артикходжаева с инвесторами, сообщает пресс-служба хокимията .

Представитель Санкт-Петербургского представительства сети международных клубов  "Роботрек" Дмитрий Устинский презентовал находящуюся в разработке программу "Юный физиолог-инженер".

Здание хокимията Ташкента
Пресс-служба хокимията Ташкента
В Ташкенте реализуют 47 инвестиционных проектов на 5,5 миллиарда сумов

Специальная установка измеряет сигнал под названием "Б-300", при просмотре картинки у зрителя складывается определенный образ. Компьютер его анализирует, запоминает и при следующем воспроизведении происходит действие – двигается робот или печатается текст. После завершения всех работ проект могут внедрить в школах Узбекистана.

Всего в Ташкенте реализуют 47 инвестиционных проектов на 5,5 миллиарда долларов.

Напомним, что с января по июль в республике создали более 1,1 тысячи предприятий с участием иностранного капитала, за год их число выросло в 2,8 раза.

Теги:
Узбекистан, Россия, робот, Школа



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