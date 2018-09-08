Усманов отказался покупать английский футбольный клуб "Чарльтон"

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Алишер Усманов не собирается приобретать английский футбольный клуб "Чарльтон", сообщает портал "Новости Узбекистана".

Публикации в англоязычных СМИ опроверг журналистам официальный представитель миллионера.

При этом Усманов действительно заинтересован в покупке футбольного клуба, но им не станет "Чарльтон", который владеет бельгиец Ролан Дюшатель.

Ранее сообщалось о вручении Усманову ордена за "Эл-юрт хурмати за

вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Россией. Соответствующий указ 29 августа подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Также глава государства особенно отметил эффективную реализацию Усмановым крупных инвестиционных проектов и активно участие в создании в РУ уникальных духовно-просветительских комплексов.