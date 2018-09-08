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Основатель USM Holdings Алишер Усманов

Усманов отказался покупать английский футбольный клуб "Чарльтон"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Публикации о намерениях миллионера выкупить клуб у бельгийца Ролана Дюшателе оказались ложными.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Алишер Усманов не собирается приобретать английский футбольный клуб "Чарльтон", сообщает портал "Новости Узбекистана".

Публикации в англоязычных СМИ опроверг журналистам официальный представитель миллионера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Алишера Бурхановича Усманова орденом Эл-юрт хурмати.
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Как Усманов отреагировал на награду от Шавката Мирзиёева

При этом Усманов действительно заинтересован в покупке футбольного клуба, но им не станет "Чарльтон", который владеет бельгиец Ролан Дюшатель.

Ранее сообщалось о вручении Усманову ордена за "Эл-юрт хурмати за
вклад в укрепление экономических, общественных и культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Россией. Соответствующий указ 29 августа подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Также глава государства особенно отметил эффективную реализацию Усмановым крупных инвестиционных проектов и активно участие в создании в РУ уникальных духовно-просветительских комплексов.

Теги:
Президент, Футбол, Алишер Усманов



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