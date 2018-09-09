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Генеральный директор ООО Газпром инвестхолдинг Алишер Усманов

Миллиардер Алишер Усманов празднует 65-летие

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Усманов родился 9 сентября 1953 года в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил предпринимателя Алишера Усманова с днем рождения и отметил его вклад в развитие спорта, науки и культуры в РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Шавкат Мирзиёев вручил орден Эл-юрт ҳурмати главе USM Holding Алишеру Усманову
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев: мы ценим вклад Усманова и Алекперова в экономику Узбекистана

Президент назвал Усманова человеком "незаурядных профессиональных и личных качеств", который смело претворяет в жизнь амбициозные замыслы и идеи. Возглавляемые им компании занимают уверенные позиции на российском и глобальном рынках, демонстрируют высокие стандарты открытости и деловой этики, добавил глава государства.

"Особо отмечу ваше активное, деятельное участие в развитии отечественного спорта, науки и культуры, значимую поддержку, которую вы оказываете востребованным образовательным и просветительским инициативам", - говорится в телеграмме.

Ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выразил благодарность Усманову за вклад в развитие экономики республики и вручил ему орден "Эл-юрт ҳурмати".

Усманов родился 9 сентября 1953 года в Узбекистане. Он является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.

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Теги:
Владимир Путин, Алишер Усманов, Узбекистан, Россия



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