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Мобильный телефон

Ташкент переходит на новую систему телефонной нумерации

CC0 / pixabay.com
Общество
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43501

До 30 сентября произойдет изменение нумерации телефонной связи в Ташкенте и Ташкентской области. 

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. С 10 сентября и до конца 2018 года сеть телекоммуникаций Узбекистана совершит переход на 9-значную систему телефонной нумерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Сеть телекоммуникаций Республики Узбекистан начинает переход на 9-значную систему телефонной нумерации
© mitc.uz
Сеть телекоммуникаций Республики Узбекистан начинает переход на 9-значную систему телефонной нумерации

До 30 сентября произойдет изменение нумерации телефонной связи в Ташкенте и Ташкентской области. В других регионах Узбекистана переход на девятизначные телефонные номера будет осуществляться по отдельному графику.

Кроме того, с 1 октября 2018 года для телефонных номеров абонентов Ташкента и Ташкентской области будет доступен только набор девятизначных номеров телефонов.

Однако порядок вызова экстренных служб и коротких четырехзначных номеров остается без изменений.

Теги:
телефон, Узбекистан



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