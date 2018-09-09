Ташкент переходит на новую систему телефонной нумерации

До 30 сентября произойдет изменение нумерации телефонной связи в Ташкенте и Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. С 10 сентября и до конца 2018 года сеть телекоммуникаций Узбекистана совершит переход на 9-значную систему телефонной нумерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

© mitc.uz Сеть телекоммуникаций Республики Узбекистан начинает переход на 9-значную систему телефонной нумерации

До 30 сентября произойдет изменение нумерации телефонной связи в Ташкенте и Ташкентской области. В других регионах Узбекистана переход на девятизначные телефонные номера будет осуществляться по отдельному графику.

Кроме того, с 1 октября 2018 года для телефонных номеров абонентов Ташкента и Ташкентской области будет доступен только набор девятизначных номеров телефонов.

Однако порядок вызова экстренных служб и коротких четырехзначных номеров остается без изменений.