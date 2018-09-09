Дмитрий Медведев: дела Алишера Усманова заслуживают особого уважения

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил основателя и совладельца USM Holdings Алишера Усманова с 65-летием, отметив, что его выдающиеся организаторские способности и богатый опыт позволяют на протяжении многих лет оставаться одним из лидеров российского бизнеса, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

© Sputnik / Сергей Гунеев Сколько миллиардер Алишер Усманов вложил в ФК "Пахтакор"

"Выдающиеся организаторские способности, богатый опыт и широта интересов позволяют Вам на протяжении многих лет оставаться одним из лидеров российского бизнеса. Вы успешно руководите крупнейшим холдингом, который играет важную роль в развитии нашей экономики. Создает новые рабочие места и реализует социальные проекты в регионах", - сказал премьер.

Медведев также отметил, что благотворительность стала неотъемлемой частью жизни предпринимателя, а основанный Усмановым благотворительный фонд поддерживает инициативы в области культуры, образования и спорта, помогает детям-сиротам, инвалидам.

"Все это заслуживает особого уважения и благодарности", - добавил глава кабмина.

Усманов родился 9 сентября 1953 года в Узбекистане. Он является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.