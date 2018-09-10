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Горячая линия для жертв насилия организована в Узбекистане

© Flickr/ Esparta Palma
Общество
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13540

Позвонив по номеру 1146, женщина любого возраста найдет помощь и поддержку. Все звонки конфиденциальны.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана организовал горячую линию для женщин, столкнувшихся с насилием, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Номер телефона доверия – 1146.

"Насилие в отношении женщин является серьезной проблемой, связанной с нарушением прав человека. Женщины в нашей стране, как правило, боятся или стесняются рассказывать о происходящем, даже близким родственникам",  - отметила глава Комитета Танзила Нарбаева.

Учитывая данный фактор, и была организована горячая линия.

Телефоны доверия помогут женщинам и девочкам, ставшими жертвами насилия, выйти из трудного положения, получить психологическую, правовую, медицинскую помощь. При этом обеспечивается конфиденциальность звонков.

Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Нарбаева: мы защищаем даже совершивших проступок женщин

При необходимости женщины могут быть размещены в Центры социальной адаптации (шелтеры), которые создаются во всех районах и городах страны. Необходимо отметить, что на начальном этапе телефон доверия будет работать в тестовом режиме.

По данным о глобальной распространенности насилия, опубликованным ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается насилию со стороны другого лица. Этот статистический показатель доказывает самую насущную проблему в мире.




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