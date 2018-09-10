Российский МИФИ принял первых студентов из Узбекистана

Во время обучения в МИФИ студентам из Узбекистана будет предоставлена возможность прохождения практики, в том числе на действующих объектах российской атомной отрасли.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Первая группа студентов из Узбекистана начала обучение по программам бакалавриата и магистратуры по специальности "Ядерная физика и технологии" на базе российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".

© Sputnik / Максим Богодвид Когда начнется учебный год в вузах Узбекистана

Подготовка студентов из Узбекистана в НИЯУ МИФИ осуществляется в соответствии с межправительственным Соглашением Республики Узбекистан и Российской Федерации о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, подписанным в конце прошлого года.

Двухэтапный конкурсный отбор кандидатов был организован представителями Академии наук Республики Узбекистан в марте 2018 года. Заявки на обучение поступили от 326 претендентов из всех областей республики.

В первом туре претенденты на обучение по программе бакалавриата сдали письменные экзамены по физике, математике и русскому языку, а поступающие в магистратуру прошли устное экзаменационное собеседование в четырех городах – Андижане, Нукусе, Самарканде и Ташкенте.

Для участия в финальном конкурсе, по итогам первого тура, комиссия Академии наук Республики Узбекистан отобрала 81 претендента. В финальном туре конкурса, прошедшем в Ташкенте на базе Национального университета Узбекистана, преподаватели МИФИ определили 15 победителей, 12 из которых были рекомендованы для обучения в бакалавриате и 3 - в магистратуре.

Во время обучения в МИФИ студентам из Узбекистана будет предоставлена возможность прохождения практики, в том числе на действующих объектах российской атомной отрасли.

"Узбекистану для создания и развития атомной отрасли требуются высококвалифицированные специалисты-атомщики. Госкорпорация "Росатом" оказывает всестороннюю поддержку в подготовке национальных кадров для работы на будущей АЭС. Образование, которое студенты получат в ведущем российском вузе, по праву считается одним из лучших в мире. Это подтверждается высокими рейтингами МИФИ в многочисленных независимых международных исследованиях. Пройдя обучение в МИФИ, студенты из Узбекистана вернутся на родину высококлассными востребованными специалистами в области ядерных технологий", - отметил профессор Михаил Кремков, координатор поступления абитуриентов от Академии наук Республики Узбекистан, член комиссии представительства Россотрудничества в Ташкенте по отбору кандидатов для обучения в 2018 году в вузах России.

По линии госкорпорации "Росатом" Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно устанавливает квоты для получения образования иностранными студентами. Каждый год более 1500 студентов и аспирантов из 37 стран мира обучаются в ведущих профильных российских вузах по специальностям "атомная энергетика", "ядерная физика" и "ядерные технологии".