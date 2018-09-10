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Chevrolet Captiva

Сaptiva съезжает с дороги: GM Uzbekistan снимает кроссовер с производства

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Общество
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Сборка Captiva осуществлялась с октября 2007 года, в сентябре 2011 года модель подверглась рестайлингу, это уже третья модель, которую сняли с производства в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Компания GM Uzbekistan объявила о том, что выпуск автомобиля Captiva завершается.

"Уважаемые покупатели, сообщаем, что в соответствии с глобальной стратегией корпорации General Motors по обновлению модельного ряда сборка автомобилей Chevrolet Captiva на производственных мощностях АО GM Uzbekistan будет завершена", - говорится в сообщении компании.

С сегодняшнего дня, а именно, с 10 сентября, регистрация заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели прекращается.

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GM Uzbekistan совместно с дилерскими предприятиями обеспечит выполнение своих обязательств перед покупателями и особо подчеркивает, что поставка автомобилей Chevrolet Captiva конечным покупателям, ранее заключившим договоры, будет выполнена в полном объеме до конца 2018 года.

Прошло ровно 11 лет, как автомобиль Chevrolet Captiva вышел на рынок страны. Сборка Captiva осуществлялась с октября 2007 года, в сентябре 2011 года модель подверглась рестайлингу. Это уже третья модель, сборка которой будет прекращена GM Uzbekistan в 2018 году - в апреле завод прекратил выпуск минивэна Orlando, а в июле остановил производство малолитражки Matiz.

Уже в этом году компания запустит производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker. Автомобиль Сhevrolet Tracker протестировали в сложнейших условиях. Авто проделало путь до Аральского моря и обратно на завод, преодолев тысячи километров по пустыням и горной местности в сложных климатических условиях.




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