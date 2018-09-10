В чем соль: почему с прилавков пропадет незаменимый продукт

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В понедельник стало известно, что в России с 2019 года поваренная соль "исчезнет" с полок супермаркетов, передают "Известия".

Однако россиянам беспокоиться не стоит, так всего лишь произойдет ребрендинг пищевого продукта: на прилавках соль появится под другим названием "пищевая".

Изменения связаны с введением нового ГОСТа. "Поваренную соль" можно будет увидеть в магазинах еще в течение трех-пяти месяцев, затем продаваться соль теперь будет только в новой упаковке.

Производители обещают, что цены на продукт останутся прежними.