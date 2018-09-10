Зайцам — бой: ММЦ Москвы призывает мигрантов оплачивать проезд в автобусе

Неоплаченный проезд в общественном транспорте является административным правонарушением, для иностранца два административных правонарушения влекут за собой введение запрета на въезд в Россию.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Многие мигранты восприняли отсутствие турникетов в московском наземном общественном транспорте как возможность прокатиться на бесплатно, в том числе и в автобусе до Многофункционального миграционного центра, однако поступать так запрещено, сообщается на странице ММЦ в Facebook.

С первого сентября турникеты убрали из восьми тысяч автобусов и троллейбусов, для этого были закуплены новые валидаторы. Благодаря такому нововведению время посадки должно сократится с пяти минут до 30 секунд, а длительность поездки на 5-20%.

При этом количество контролеров в наземном транспорте российской столицы увеличили в 1,5 раза.

Неоплаченный проезд в общественном транспорте является административным правонарушением. Для иностранца два административных правонарушения влекут за собой введение запрета на въезд в Россию, напомнили в ММЦ.

Стоимость проезда в автобусе до Многофункционального миграционного центра составляет 55 рублей.