Стало известно, когда глава Беларуси посетит Узбекистан

Переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко пройдут в резиденции Куксарой.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12−14 сентября посетит с официальным визитом Узбекистан.

"По приглашению президента республики Узбекистан Шавката Мирзиеева президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 12–14 сентября 2018 года посетит страну с официальным визитом", - передает пресс-служба МИД Узбекистана.

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Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов на своей странице в Facebook написал, что 13 сентября в резиденции Куксарой пройдут переговоры Мирзиеева и Лукашенко, ожидается подписание двусторонних документов.

По его данным, в ходе визита запланировано посещение главами государств промышленных предприятий в Ташкенте и выставки белорусских товаров, а также улицы, недавно названной в честь белорусского писателя, поэта и общественного деятеля Якуба Коласа.