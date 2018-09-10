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Александр Лукашенко во время визита в Судан

Стало известно, когда глава Беларуси посетит Узбекистан

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
Общество
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Переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко пройдут в резиденции Куксарой.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12−14 сентября посетит с официальным визитом Узбекистан.

"По приглашению президента республики Узбекистан Шавката Мирзиеева президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 12–14 сентября 2018 года посетит страну с официальным визитом", - передает пресс-служба МИД Узбекистана.

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© Sputnik . Sputnik
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Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов на своей странице в Facebook написал, что 13 сентября в резиденции Куксарой пройдут переговоры Мирзиеева и Лукашенко, ожидается подписание двусторонних документов.

По его данным, в ходе визита запланировано посещение главами государств промышленных предприятий в Ташкенте и выставки белорусских товаров, а также улицы, недавно названной в честь белорусского писателя, поэта и общественного деятеля Якуба Коласа.




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