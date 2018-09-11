Оскорбившему жену в соцсети ташкентцу грозит 2 года исправительных работ

Женщина сообщила, что после семейной ссоры муж открыл в социальной сети аккаунт под ее именем и разместил там информацию, порочащую ее честь и достоинство.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Уголовное дело завели в Ташкенте на мужчину, оскорбившего свою супругу в соцсети.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичного управления внутренних дел.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Муж зарезал жену во время бракоразводного процесса в ЗАГСе

В органы внутренних дел обратилась жительница Ташкента, заявившая об оскорблении со стороны своего супруга в интернете. По ее словам, после семейной ссоры муж открыл в социальной сети аккаунт под ее именем и разместил там информацию, порочащую ее честь и достоинство.

По данному факту в отношении 35-летнего супруга возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление" Уголовного кодекса Республики Узбекистан, говорится в сообщении.

Ему грозит до двух лет исправительных работ.