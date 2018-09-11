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Паспорт гражданина Узбекистана

Отдел миграции и оформления гражданства Алмазарского района поменял адрес

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Новый адрес отдела: Алмазарский район, улица Минор (бывший Софийский проспект), дом 2а.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Отдел миграции и оформления гражданства УКД ОВД Алмазарского района переехал в другое здание, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Ведомство указывает, что в новом здании сделан ремонт и оно соответствует всем требованиям – здесь есть зал для ожидания, парковка, рассчитанная как минимум на три десятка автомобилей.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Вадим Шекун
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Новый адрес отдела МиОГ: Алмазарский район, улица Минор (бывший Софийский проспект), дом 2а.

Напомним, Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента и отделы на местах начали работать по воскресеньям.

Это связано с тем, что с 1 июля этого года паспорта, не содержащие биометрических данных владельца, будут признаны недействительными, что повлечет за собой административную ответственность для граждан, не осуществивших их замену.  




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