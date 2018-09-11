Отдел миграции и оформления гражданства Алмазарского района поменял адрес

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Отдел миграции и оформления гражданства УКД ОВД Алмазарского района переехал в другое здание, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Ведомство указывает, что в новом здании сделан ремонт и оно соответствует всем требованиям – здесь есть зал для ожидания, парковка, рассчитанная как минимум на три десятка автомобилей.

© Sputnik / Вадим Шекун Как долго будет действителен небиометрический паспорт в Узбекистане

Новый адрес отдела МиОГ: Алмазарский район, улица Минор (бывший Софийский проспект), дом 2а.

Напомним, Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента и отделы на местах начали работать по воскресеньям.

Это связано с тем, что с 1 июля этого года паспорта, не содержащие биометрических данных владельца, будут признаны недействительными, что повлечет за собой административную ответственность для граждан, не осуществивших их замену.

