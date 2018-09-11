Делегация Норвегии и Минюст Узбекистана обсудили принудительный сбор хлопка

Норвежским правозащитникам рассказали об увеличении выплат за ручной сбор хлопка, которые теперь эквивалентны среднему уровню зарплаты на рынке труда.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Делегация норвежского Хельсинкского комитета и руководство Министерства юстиции Узбекистана обсудили меры, предпринимаемые властями страны против принудительного труда во время сбора хлопка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Министерства юстиции республики.

Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около 40% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь. Международная организация труда по итогам мониторинга в 2016 году впервые заявила о прекращении практики организованного привлечения детей при сборе хлопка в республике, пишет РИА Новости.

"Зарубежные эксперты были информированы о принимаемых на государственном уровне мерах по искоренению случаев принудительного труда при сборе хлопка", - сообщили в Минюсте по итогам встречи.

В частности, норвежским правозащитникам рассказали об увеличении выплат за ручной сбор хлопка, которые теперь эквивалентны среднему уровню зарплаты на рынке труда. Кроме того, 200 инспекторов государственной трудовой инспекции будут вести по всей республике мониторинг случаев принудительного труда, как и в 2017 году работает горячая линия по фактам принуждения к сбору хлопка.

"На встрече зарубежные эксперты поделились рекомендациями по обеспечению эффективности проводимых в стране реформ и выразили желание дальнейшего сотрудничества", - добавили в Минюсте.

В августе 2017 года правительство установило запрет на привлечение к сбору урожая хлопка несовершеннолетних, а также сотрудников сфер здравоохранения и образования. В соответствии с законодательством республики, учащиеся колледжей и лицеев, достигшие 16 лет, могут быть добровольно и в свободное от учебы время привлечены к сбору хлопка вблизи их места проживания для оказания помощи родителям или родственникам.