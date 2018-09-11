В России создадут грантовый фонд для гуманитарных наук

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, власти смогут создать и наполнить такой фонд до конца года.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В России планируется создать грантовый фонд для гуманитарных наук, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом на III съезде Российского общества политологов, который проходит во вторник в Москве, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Мы вполне способны создать и наполнить такой фонд до конца года", - также отметил он.

При этом финансирование подобных проектов начнется с 2019 года, сейчас идет сбор предложений от профессионального научного сообщества.

Российское общество политологов (РОП) было основано в ноябре 2013 года и считается неправительственной организацией, объединяющей российское экспертное сообщество в области политической науки с целью укрепления связей между политическими науками, образованием и практикой.