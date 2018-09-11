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Кран в ванной комнате

Где в Ташкенте будут отключать холодную воду

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Перебои в холодном водоснабжении будут наблюдаться с 11 сентября по 15 октября, в списке – Яшнабадский и Шайхантахурский районы, массивы Югнаки и Хумоюн.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. С 11 сентября по 15 октября в разных районах Ташкента будут отключать холодную воду, сообщает унитарное предприятие "Сувсоз".

Сначала воды не будет в Яшнабадском районе – в 1-м и 2-м квартале Асалобод, на улице Джаркурганской, в инфекционной больнице №3, на улицах Калдыргоч и Иззат, в 1-м и 2-м проездах Асалобод.

Кран в ванной комнате, архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
На каких улицах в Ташкенте отключат горячую воду в сентябре-октябре

С 12 по 13 сентября перебои в холодном водоснабжении ожидаются в ТЦ-3, жилом доме на массиве Кукча, в 1-м и 2-м проезде Кукча Дарвоза, в 1-м проезде Айни, на улицах Айни и Джалалабад в Шайхантахурском районе.

Кроме того, отключения коснутся Алмазарского и Зангиатинского районов, Яккасарайского и Юнусабадского.

Ранее сообщалось об отключениях горячей воды с 10 по 14 сентября от ТЦ-3 до жилых массивов Куйлюк, работы проводят в целях подготовки к отопительному сезону.

"Сувсоз" – крупнейшее в Узбекистане предприятие, оно обеспечивает водоснабжение и водоотведение в столице.

Теги:
район, Ташкент, вода



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