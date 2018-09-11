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"Узбектелеком" опровергает блокировку Facebook

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Проблемы с доступом к социальной сети носят глобальный характер, с трудностями сталкиваются и пользователи в других странах Центральной Азии и Северной Европы.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Сеть передачи данных "Узбектелекома" работает в штатном режиме, национальный оператор не имеет отношения к проблемам с доступом в социальную сеть Facebook, сообщили в компании.

По данным "Узбектелекома", сбой в социальной не локализован и носит глобальный характер, с аналогичными проблемами сталкиваются и пользователи в других странах Центральной Азии и Северной Европы.

"В ряде СМИ появилась информация о блокировке социальной сети со стороны национального оператора. АК "Узбектелеком" опровергает данное сообщение, которое вводит в заблуждение пользователей", - заявил национальный оператор.

Сеть передачи данных компании "Узбектелеком" работает в штатном режиме.




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