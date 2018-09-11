Электронные базы и проверка чтения: какие новинки ждут школы Узбекистана

Ориентир для школьного образования в Узбекистане – это мировой опыт, говорится в Программе мер по дальнейшему совершенствованию народного образования.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Узбекистане утвердили Программу мер по дальнейшему совершенствованию системы народного образования.

Документ состоит из пяти разделов, среди которых повышение статуса учителя в обществе и улучшение системы повышения квалификации педагогических работников, закрепление права на социальное обеспечение и индивидуальную педагогическую деятельность, определение права учителей на объединение в ассоциации и союзы.

Кроме того, образовательные достижения учащихся начнут оценивать по международным программам PISA, TIMMS и PIRLS, которые предполагают исследование математической и естественнонаучной грамотности, а также качества чтения и понимания текста у учеников младшей школы.

Для улучшения качества обучения в школах также планируется внедрение инновационных образовательных технологий – электронной базы данных, электронной системы учета посещаемости.