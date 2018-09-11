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Тошшаҳартрансхизмат назначил технические дни для автобусов

Контроль за состоянием автобусов в Узбекистане будет усилен

© tshtx.uz
Общество
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Для общественного транспорта будут введены специальные дни полного технического осмотра.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Специальные "Дни технического осмотра" и "Дни капитальной чистки автобусов" намерена проводить компания "Тошшахартрансхизмат".

Как сообщает пресс-служба автомобильной компании, данное нововведение призвано повысить качество оказываемых транспортных услуг в Ташкенте.

Тошшаҳартрансхизмат назначил технические дни для автобусов
© tshtx.uz
"Тошшаҳартрансхизмат" назначил технические дни для автобусов

"Специальные технические дни будут проводиться по вторникам и пятницам акционерным обществом "Тошшаҳартрансхизмат". Специальная комиссия, состоящая из опытных специалистов компании, будет проводить полный технический осмотр машин", – говорится в сообщении.

Улица города Ташкент
© Flickr / Stanislav Magay
В Ташкенте выгорел рейсовый автобус

В воскресенье будет проводиться капитальная чистка автобусов. Все сотрудники компании в этот день будут наводить чистоту в машинах, за которые они ответственны. В частности, двигатель, движущиеся части и салон будут очищать специальными химическими средствами.

Отметим, что в Узбекистане нередки случае возгорания рейсовых автобусов. В связи с этим столичные жители не раз призывали власти более тщательно осматривать транспорт перед выпуском на линию.




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